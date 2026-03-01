Три человека стали жертвами стрельбы в Техасе

В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба в баре. В результате три человека погибли, 13 получили ранения, сообщает телеканал KXAN со ссылкой на начальника службы скорой помощи.

В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба в баре. Видео © X/ introvert0x

Полиция ликвидировала подозреваемого ответным огнём. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Очевидцы сообщили, что конфликт возник после драки между несколькими посетителями заведения.

Напомним, что расследование инцидента только начинается. Официальные лица пока не раскрывают мотивы преступника и не сообщают дополнительных деталей о его личности.