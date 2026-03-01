Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 13:07

Три человека стали жертвами стрельбы в Техасе

Обложка © X/ introvert0x

Обложка © X/ introvert0x

В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба в баре. В результате три человека погибли, 13 получили ранения, сообщает телеканал KXAN со ссылкой на начальника службы скорой помощи.

В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба в баре. Видео © X/ introvert0x

Полиция ликвидировала подозреваемого ответным огнём. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Очевидцы сообщили, что конфликт возник после драки между несколькими посетителями заведения.

При стрельбе на концерте в Цинциннати пострадали девять человек
При стрельбе на концерте в Цинциннати пострадали девять человек

Напомним, что расследование инцидента только начинается. Официальные лица пока не раскрывают мотивы преступника и не сообщают дополнительных деталей о его личности.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar