Очередная стрельба в США: Не менее 20 человек ранены в Техасе

В центре Остина (штат Техас) ранним воскресным утром произошла трагедия — неизвестный открыл стрельбу по людям. По последним данным, огнестрельные ранения получили не менее 20 человек.

Местные власти допускают, что есть погибшие, однако точное число жертв пока не называется. На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейским удалось ликвидировать угрозу — стрелок был ранен ответным огнем. В настоящий момент, по заверениям стражей порядка, опасности для местных жителей нет, ситуация находится под полным контролем.

Расследование инцидента только начинается. Официальные лица пока не раскрывают мотивы преступника и не сообщают дополнительных деталей о его личности.