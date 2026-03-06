В Бразилии 27-летняя девушка получила огнестрельные ранения на похоронах матери

В бразильском муниципалитете Сан-Лоренсу, штат Минас-Жерайс, разыгралась трагическая сцена: 27-летняя Аманда Арантес подверглась вооружённому нападению прямо во время похорон собственной матери. Об этом передаёт издание Need To Know.

Девушка вместе с другими скорбящими следовала за катафалком по центральной улице города. Внезапно перед процессией выехали двое молодых людей на мотоцикле. Они медленно поравнялись с Арантес, и пассажир, выхватив пистолет, несколько раз выстрелил в неё. Аманда попыталась убежать, но упала и не смогла подняться самостоятельно. Нападавшие мгновенно скрылись.

Пострадавшую доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ягодицу и туловище. Медики констатировали, что одна из пуль прошла в опасной близости от позвоночника. Кроме того, у пациентки наблюдаются серьёзные проблемы с речью.

28 февраля полиции удалось задержать одного из подозреваемых. В лесу за городом был также обнаружен брошенный мотоцикл. Однако мотивы покушения на Арантес до сих пор остаются загадкой для следствия. Арестованный даёт противоречивые показания.

