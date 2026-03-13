Владимир Путин
13 марта, 13:50

В Роттердаме совершён поджог синагоги, власти говорят об антисемитизме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ENeems

В нидерландском Роттердаме неизвестные подожгли синагогу. Инцидент произошёл рано утром — около 03:40 — на площади ABN Davidsplein. О случившемся сообщили в полиции в соцсети X.

Поджог синагоги в Роттердаме. Видео © X/ Nova Intel

По данным правоохранителей, в результате пожара никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, огонь удалось локализовать. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего и ищет возможных подозреваемых.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил назвал произошедшее тревожным сигналом и не исключил антисемитский мотив. Он заявил, что власти не намерены мириться с проявлениями ненависти, запугивания и насилия в отношении еврейской общины.

Взрыв произошёл у синагоги в бельгийском Льеже
Ранее в Мичигане мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу из винтовки. Охранники застрелили нападавшего на месте. Правоохранительные органы взяли под охрану местные еврейские общины.

