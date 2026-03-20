Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 04:27

В Роттердаме полиция задержала пятого подозреваемого во взрыве у синагоги

В Нидерландах полиция Роттердама задержала пятого подозреваемого по делу о взрыве у синагоги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«В рамках расследования взрыва, произошедшего на прошлой неделе у синагоги на ABN Davidsplein, сегодня в своём родном городе был задержан 19-летний мужчина из Тилбурга. Его роль в происшествии выясняется. Это пятый подозреваемый в рамках данного расследования», — говорится в заявлении.

Напомним, 13 марта в Роттердаме неизвестные подожгли синагогу. В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, огонь удалось локализовать. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил назвал произошедшее тревожным сигналом и не исключил антисемитский мотив. Власти не намерены мириться с проявлениями ненависти, запугивания и насилия в отношении еврейской общины.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • нидерланды
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar