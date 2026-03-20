Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 21:15

Стрелявший по полицейским в Крыму также ударил ножом сожительницу

Житель села Стефановка в Крыму, стрелявший по полицейским, также напал с ножом на свою сожительницу. Об этом сообщил источник в крымских силовых структурах, пишет РИА «Новости». Инцидент произошёл 16 марта в Джанкойском районе.

По данным следствия, 49-летний мужчина ранил из ружья четырёх сотрудников полиции, которые пришли в его дом. Одного полицейского госпитализировали, ещё троим оказали медицинскую помощь на месте. Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.

«Злоумышленник также применил насилие в отношении своей сожительницы, ударив её ножом», — рассказал собеседник агентства.

В Ростовской области задержали подозреваемого в подрыве внедорожника во Фрязине
Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Крыму, также бросил в них взрывное устройство. Инцидент произошёл во время оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители прибыли для изъятия оружия и взрывчатки. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских, бросил в них самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья. Задержание произошло утром 17 марта.

Антон Голыбин
