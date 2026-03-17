Стрелявший по полицейским в Крыму бросил в них СВУ, один сотрудник ранен

Мужчина, открывший огонь по полицейским в Крыму, также бросил в них взрывное устройство, сообщили в МВД региона. Один сотрудник остаётся в больнице, ещё троим оказана медицинская помощь на месте.

«Четверо сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. Один сотрудник госпитализирован, троим оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл во время оперативно-разыскных мероприятий по изъятию огнестрельного оружия и взрывчатых устройств из незаконного оборота. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских о сдаче оружия. После этого он бросил в сотрудников неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь из гладкоствольного ружья.

Напомним, что сегодня утром, 17 марта, в Крыму был задержан 49-летний мужчина, открывший стрельбу по полицейским в селе Стефановка. Правоохранители прибыли к его дому 16 марта для выполнения следственных действий по решению Джанкойского районного суда.