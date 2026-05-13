День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 00:48

Трамп: Стармер должен сам определиться с решением об отставке

Обложка © X / Keir Starmer

Обложка © X / Keir Starmer

Американский президент Дональд Трамп, комментируя политическое положение в Великобритании, заявил, что вопрос о дальнейшем пребывании Кира Стармера на посту премьер-министра должен решаться им самостоятельно. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос.

«Это ему решать», — сказал республиканец. Хозяин Белого дома также посоветовал премьеру увеличить объёмы добычи нефти в Северном море и ужесточить контроль в сфере миграции.

Дмитриев пошутил, что отставки Стармера ждут даже инопланетяне
Дмитриев пошутил, что отставки Стармера ждут даже инопланетяне

А ранее сразу три министра кабинета министров Стармера подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра оставаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Великобритания
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar