Трамп: Стармер должен сам определиться с решением об отставке

Американский президент Дональд Трамп, комментируя политическое положение в Великобритании, заявил, что вопрос о дальнейшем пребывании Кира Стармера на посту премьер-министра должен решаться им самостоятельно. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос.

«Это ему решать», — сказал республиканец. Хозяин Белого дома также посоветовал премьеру увеличить объёмы добычи нефти в Северном море и ужесточить контроль в сфере миграции.

А ранее сразу три министра кабинета министров Стармера подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра оставаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.