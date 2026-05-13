Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что ожидание отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединило людей со всей планеты и инопланетян. Об этом он написал в социальной сети X.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами назвал всех сторонников отставки Стармера «объединёнными Киром». К посту он приложил гифку из фильма «Гладиатор» (2000), где герой Максимус Децим Меридий произносит: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал Дмитриев.

Число депутатов Палаты общин от Лейбористской партии, требующих отставки Стармера, превысило 80 человек. Депутаты полагают, что дальнейшее пребывание премьера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах. Они должны состояться не позднее августа 2029 года.

Ранее три представителя британского правительства одновременно подали в отставку в знак несогласия с решением Кира Стармера остаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства Миатта Фанбулле и министр по вопросам помощи пострадавшим Алекс Дэвис-Джонс. Филлипс в заявлении охарактеризовала Стармера как порядочного политика, но заявила, что этих качеств недостаточно для руководства страной. Фанбулле попросила премьера принять верное решение, думая о национальных интересах, и указала на утрату доверия к нему. Дэвис-Джонс отметила провал лейбористов на прошедших выборах и заявила, что министры обязаны слышать сигналы избирателей.