День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 00:28

Дмитриев пошутил, что отставки Стармера ждут даже инопланетяне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что ожидание отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединило людей со всей планеты и инопланетян. Об этом он написал в социальной сети X.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами назвал всех сторонников отставки Стармера «объединёнными Киром». К посту он приложил гифку из фильма «Гладиатор» (2000), где герой Максимус Децим Меридий произносит: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал Дмитриев.

Число депутатов Палаты общин от Лейбористской партии, требующих отставки Стармера, превысило 80 человек. Депутаты полагают, что дальнейшее пребывание премьера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах. Они должны состояться не позднее августа 2029 года.

Стармер пообещал оставаться на посту премьера Британии ещё 10 лет
Стармер пообещал оставаться на посту премьера Британии ещё 10 лет

Ранее три представителя британского правительства одновременно подали в отставку в знак несогласия с решением Кира Стармера остаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства Миатта Фанбулле и министр по вопросам помощи пострадавшим Алекс Дэвис-Джонс. Филлипс в заявлении охарактеризовала Стармера как порядочного политика, но заявила, что этих качеств недостаточно для руководства страной. Фанбулле попросила премьера принять верное решение, думая о национальных интересах, и указала на утрату доверия к нему. Дэвис-Джонс отметила провал лейбористов на прошедших выборах и заявила, что министры обязаны слышать сигналы избирателей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Кир Стармер
  • Кирилл Дмитриев
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar