Рейтинг рухнул до антирекорда: Мерц оказался на последнем месте среди политиков ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком страны по версии нового опроса института INSA. Всего в список вошли 20 общественных и государственных деятелей, при этом глава правительства оказался на самой нижней строчке.

Особенно заметным падение стало в мае, когда уровень поддержки канцлера достиг минимального значения за всё время наблюдений. Личный рейтинг лидера Христианско-демократического союза снизился до 13%.