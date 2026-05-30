Рейтинг рухнул до антирекорда: Мерц оказался на последнем месте среди политиков ФРГ
Опрос INSA назвал Мерца самым непопулярным политиком Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком страны по версии нового опроса института INSA. Всего в список вошли 20 общественных и государственных деятелей, при этом глава правительства оказался на самой нижней строчке.
Особенно заметным падение стало в мае, когда уровень поддержки канцлера достиг минимального значения за всё время наблюдений. Личный рейтинг лидера Христианско-демократического союза снизился до 13%.
Ранее сообщалось, что в Германии усиливаются дискуссии о политическом будущем канцлера Фридриха Мерца на фоне снижения его популярности. Падение рейтингов связано сразу с несколькими факторами, включая экономические трудности, миграционную повестку и обсуждение возможного повышения пенсионного возраста. На этом фоне у Мерца появился молодой соперник.
