29 мая, 07:16

Крах рейтингов и охота на канцлера: Почему в Германии всё чаще говорят об уходе Мерца

Германист Котов назвал политиков, которые могут сменить Мерца на посту канцлера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

В Германии нарастают споры о перспективах канцлера Фридриха Мерца из-за падения его рейтингов. Немецкие медиа сообщают о растущем разочаровании курсом главы кабмина как среди граждан, так и внутри ХДС. Об этом в беседе с Kp.ru рассказал германист Александр Котов.

Эксперт связывает снижение популярности с экономическим кризисом, миграционной политикой и дебатами о возможном увеличении пенсионного возраста. На этом фоне всё увереннее чувствует себя «Альтернатива для Германии», которая начала обгонять конкурентов по уровню поддержки.

В списке возможных сменщиков Мерца фигурируют несколько региональных лидеров: премьер Саксонии Михаэль Кречмер (выступал за нормализацию отношений с Россией), глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, а также премьер Гессена Борис Рейн, запомнившийся жёсткой позицией по вопросам беженцев.

«Из крупных политиков ХДС о возобновлении импорта российской нефти и газа говорит только Кречмер, а потому первым кандидатом на замену Мерцу станет всё-таки Вюст, а не Кречмер и не Рейн», — прогнозирует Котов.

Мерц предложил сделать Украину «ассоциативным членом» ЕС без права голоса
Ранее Фридрих Мерц установил антирекорд по уровню неодобрения своей деятельности на посту руководителя немецкого правительства. Деятельность канцлера одобряют лишь 16% респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных подскочила до 83% (плюс семь пунктов). Прежние замеры никогда не показывали столь низких оценок для действующего главы кабмина ФРГ.

Владимир Озеров
