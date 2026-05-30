30 мая, 09:18

«Непопулярный лжец»: В Европе разнесли Мерца за слова о России после падения дрона в Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Представитель прессы назвал немецкого политика лжецом соцсети Х.

«Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего, — выдумывает», — отметил он.

Так Боуз прокомментировал заявление Мерца, в котором он обвинил Россию в «эскалации конфликта».

Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента пострадали два человека. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что военные не смогли сбить беспилотник над Галацем из-за риска для мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Румынии, вероятно, связан с украинским беспилотником, который отклонился от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.

Милена Скрипальщикова
