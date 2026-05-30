Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Представитель прессы назвал немецкого политика лжецом соцсети Х.

«Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего, — выдумывает», — отметил он.

Так Боуз прокомментировал заявление Мерца, в котором он обвинил Россию в «эскалации конфликта».

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Румынии, вероятно, связан с украинским беспилотником, который отклонился от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.