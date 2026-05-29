Инцидент с дроном в Румынии, Украина, Армения и ЕАЭС: Главные заявления Путина в Астане
Главные тезисы пресс-конференции Путина после визита в Казахстан и саммита ЕАЭС
По завершении своего государственного визита в Казахстан и участия в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент России Владимир Путин провёл встречу с журналистами. Life.ru выделил ключевые моменты из его выступлений.
Ситуация на Украине:
- Переговорный процесс: Путин сообщил, что полномасштабные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент не ведутся, хотя отдельные контакты продолжаются. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога и готова к политическому решению проблемы.
- Перспективы завершения: Президент выразил мнение, что, хотя точные сроки назвать невозможно, текущая обстановка на поле боя позволяет говорить о приближении развязки. «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — отметил глава государства.
- Ответные меры: Комментируя удар украинских сил по Старобельску, Путин заявил, что публичное обсуждение сроков возможного ответного удара по Киеву недопустимо. «В условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво – так никогда не делается», – подчеркнул он.
Военные угрозы для России:
- Законные цели: Отвечая на вопрос о возможности запуска беспилотников из Латвии по территории России, Путин заявил, что любые источники прямой военной угрозы являются законными целями. «Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями», – сказал президент.
- Реакция на угрозы из Литвы: Путин прокомментировал заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса относительно российских военных объектов в Калининградской области. По словам президента, Россия располагает всеми необходимыми средствами для нейтрализации подобных угроз. «У России есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать», – заявил он.
Инцидент с беспилотником в Румынии:
- Информация об инциденте: Глава государства сообщил, что узнал об инциденте с беспилотником, упавшим в Румынии, непосредственно перед общением с прессой.
- Сомнения в происхождении: Путин выразил сомнения относительно заявлений о российском происхождении аппарата. Он напомнил о случаях, когда первоначально беспилотники приписывали России, но впоследствии выяснялось их украинское происхождение.
- Готовность к сотрудничеству: Президент подчеркнул, что Москва готова провести собственную проверку, если ей будут представлены объективные данные расследования. Он также упомянул, что Россия ранее передавала США обломки беспилотников для экспертизы после попытки атаки на резиденцию президента в декабре 2025 года.
Армения и ЕАЭС:
- Экономические последствия выхода: Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечёт за собой серьёзные экономические последствия. По его словам, страна утратит доступ к соглашениям о свободной торговле в рамках союза и лишится льготных условий поставок российских энергоносителей.
- Сотрудничество с ЕАЭС: Президент отметил, что России придётся сократить значительную часть экономического сотрудничества с Арменией. При этом он подчеркнул, что возможное сближение Еревана с Евросоюзом не скажется на гуманитарных и политических отношениях между двумя странами.
Искусственный интеллект:
- Лидерство России: Путин заявил, что Россия входит в тройку стран, способных разработать полноценный суверенный искусственный интеллект. Он отметил, что развитие таких технологий требует значительных инвестиций, но открывает широкие возможности для применения в государственном управлении, обороне, медицине и транспорте.
- Сотрудничество в ЕАЭС: Президент также упомянул успехи российских маркетплейсов и заявил о готовности России делиться технологиями в области ИИ с партнерами по ЕАЭС для создания национальных платформ.
Строительство АЭС в Казахстане:
- Финансирование проекта: Комментируя участие России в проекте строительства первой АЭС в Казахстане, Путин подчеркнул, что это не безвозмездная помощь, а проект, финансируемый через кредитные механизмы поддержки экспорта.
Итоги визита в Казахстан:
- Успешный визит: Путин выразил удовлетворение результатами государственного визита. Он отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном уже превысил 20 миллиардов долларов и продолжает расти.
- Особый характер отношений: Президент подчеркнул уникальность отношений двух стран, назвав их «почти родственными связями, которые создают очень высокий уровень доверия между государствами».
