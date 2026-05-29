Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 18:13

Инцидент с дроном в Румынии, Украина, Армения и ЕАЭС: Главные заявления Путина в Астане

Главные тезисы пресс-конференции Путина после визита в Казахстан и саммита ЕАЭС

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

По завершении своего государственного визита в Казахстан и участия в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент России Владимир Путин провёл встречу с журналистами. Life.ru выделил ключевые моменты из его выступлений.

Ситуация на Украине:

  • Переговорный процесс: Путин сообщил, что полномасштабные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент не ведутся, хотя отдельные контакты продолжаются. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога и готова к политическому решению проблемы.
  • Перспективы завершения: Президент выразил мнение, что, хотя точные сроки назвать невозможно, текущая обстановка на поле боя позволяет говорить о приближении развязки. «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — отметил глава государства.
  • Ответные меры: Комментируя удар украинских сил по Старобельску, Путин заявил, что публичное обсуждение сроков возможного ответного удара по Киеву недопустимо. «В условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво – так никогда не делается», – подчеркнул он.

Военные угрозы для России:

  • Законные цели: Отвечая на вопрос о возможности запуска беспилотников из Латвии по территории России, Путин заявил, что любые источники прямой военной угрозы являются законными целями. «Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями», – сказал президент.
  • Реакция на угрозы из Литвы: Путин прокомментировал заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса относительно российских военных объектов в Калининградской области. По словам президента, Россия располагает всеми необходимыми средствами для нейтрализации подобных угроз. «У России есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать», – заявил он.

Инцидент с беспилотником в Румынии:

Армения и ЕАЭС:

  • Экономические последствия выхода: Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечёт за собой серьёзные экономические последствия. По его словам, страна утратит доступ к соглашениям о свободной торговле в рамках союза и лишится льготных условий поставок российских энергоносителей.
  • Сотрудничество с ЕАЭС: Президент отметил, что России придётся сократить значительную часть экономического сотрудничества с Арменией. При этом он подчеркнул, что возможное сближение Еревана с Евросоюзом не скажется на гуманитарных и политических отношениях между двумя странами.
Путин назвал последствия выхода Армении из ЕАЭС
Путин назвал последствия выхода Армении из ЕАЭС

Искусственный интеллект:

  • Лидерство России: Путин заявил, что Россия входит в тройку стран, способных разработать полноценный суверенный искусственный интеллект. Он отметил, что развитие таких технологий требует значительных инвестиций, но открывает широкие возможности для применения в государственном управлении, обороне, медицине и транспорте.
  • Сотрудничество в ЕАЭС: Президент также упомянул успехи российских маркетплейсов и заявил о готовности России делиться технологиями в области ИИ с партнерами по ЕАЭС для создания национальных платформ.
Путин назвал бредом и враньём заявления ЕС об угрозе от России
Путин назвал бредом и враньём заявления ЕС об угрозе от России

Строительство АЭС в Казахстане:

Итоги визита в Казахстан:

  • Успешный визит: Путин выразил удовлетворение результатами государственного визита. Он отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном уже превысил 20 миллиардов долларов и продолжает расти.
  • Особый характер отношений: Президент подчеркнул уникальность отношений двух стран, назвав их «почти родственными связями, которые создают очень высокий уровень доверия между государствами».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar