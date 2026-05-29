Путин: Цели государственного визита в Казахстан достигнуты

Президент России Владимир Путин заявил, что цели государственного визита в Казахстан достигнуты. Об итогах поездки глава государства рассказал журналистам в Астане.

«Я считаю, что все цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты, и мы довольны результатами этой работы совместной», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что он доволен итогами своего визита в Казахстан. Российский лидер акцентировал внимание на том, что объём взаимной торговли между странами установил новый рекорд, сумев преодолеть порог в 20 миллиардов долларов.