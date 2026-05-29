Путин доволен итогами своего визита в Казахстан

Работу своей поездки в Казахстан президент Российской Федерации Владимир Путин оценил как удовлетворительную. Глава государства констатировал, что имеющиеся на данный момент договорённости дают возможность считать подведённым окончательный итог всей выполненной работе.

«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот — за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», — сказал Путин журналистам.

Кроме того, российский лидер акцентировал внимание на том, что объём взаимной торговли между странами установил новый рекорд, сумев преодолеть порог в 20 миллиардов долларов. При этом данный показатель, по имеющимся оценкам, сохраняет устойчивую положительную динамику в сторону дальнейшего увеличения.

Ранее сообщалось, что в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане президент России Владимир Путин заявил, что углублённая евразийская интеграция с учётом нынешних реалий приносит реальные дивиденды каждой стране-участнице союза. Российский лидер подчеркнул, что плотное сближение внутри объединения напрямую сказывается на росте выручки предпринимателей. По его словам, такая интеграция положительно влияет на качество повседневной жизни и материальное положение граждан всех государств-членов Евразийского экономического союза.