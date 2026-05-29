29 мая, 10:51

«Приносит реальную выгоду каждому»: Путин сделал важное заявление об интеграции в ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Углублённая евразийская интеграция с поправкой на реалии текущего момента оборачивается реальными дивидендами для каждой из стран, входящей в Евразийский экономический союз. Такую оценку озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, всё-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств — участников нашего объединения», — сказал он.

Выступая перед участниками встречи, российский лидер обратил внимание на то, что плотное сближение внутри союза напрямую сказывается на росте выручки предпринимателей, положительно влияет на качество повседневной жизни и материальное положение граждан всех государств-членов объединения.

Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Астане

Ранее сообщалось, что выступая перед Высшим Евразийским экономическим советом, Владимир Путин назвал работу ЕАЭС успешной и заявил, что сам факт разных оценок объединения доказывает его живую результативность. Созданный на базе Таможенного союза, этот блок начал работать с января 2015 года. Главная задача ЕАЭС — свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Итогом интеграции стал совокупный ВВП участников свыше трёх триллионов долларов и рост взаимной торговли более чем вдвое.

Вероника Бакумченко
