Путин: ЕАЭС функционирует успешно и продолжает развиваться

Российский лидер подчеркнул: несмотря на прозвучавшие разные оценки — как положительные, так и критические — они наглядно свидетельствуют о том, что объединение функционирует результативно и не стоит на месте.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, который заработал в 2010 году. 29 мая 2014 года в Астане главы трёх стран подписали Договор о ЕАЭС. 1 января 2015 года он вступил в силу, и к союзу присоединилась Армения, а затем в августе того же года — Киргизия. Основная цель — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С 2018 года у ЕАЭС есть статус наблюдателя при ООН. За годы существования совокупный ВВП стран-участниц превысил 3 трлн долларов, а объём взаимной торговли вырос более чем вдвое.