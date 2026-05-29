Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Астане

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане продолжилось в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане продолжилось в расширенном составе. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

В мероприятии принимает участие президент РФ Владимир Путин. Также к дискуссии присоединились представители государств-наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и глава Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.

Это заседание ВЕЭС стало первым в 2026 году и 26-м по счету с начала работы ЕАЭС. В повестке — доклады о реализации стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года и итогах 20-летней работы Евразийского банка развития. В международном блоке ожидаются решения о запуске переговоров с Тунисом по соглашению о свободной торговле и с Сербией — о корректировке действующего соглашения о зоне свободной торговли.

Союз был основан 12 лет назад: за это время совокупный ВВП стран-участниц вырос с 1,6 до 3,01 трлн долларов, взаимная торговля увеличилась вдвое, а товарооборот с внешними партнерами — на 72%. Рост ВВП объединения по итогам 2025 года составил 1,7%.