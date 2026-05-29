Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 16:57

Путин назвал законными целями ВС РФ места, откуда угрожают России

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин заявил, что все места, откуда исходит прямая военная угроза РФ, являются законными целями. Так он ответил на вопрос о возможных запусках беспилотников по российской территории из Латвии.

«Все места, откуда происходит угроза, — прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, — являются законными целями», — сказал он.

Путин подчеркнул, что речь идёт именно о прямой военной угрозе России. Также он отметил, что называть сроки завершения СВО в условиях боевых действий невозможно.

По словам президента, раскрывать такие сроки было бы опрометчиво, и в подобных ситуациях так практически никогда не делают.

Путин заявил о дальнейшем укреплении системы ПВО России
Путин заявил о дальнейшем укреплении системы ПВО России

Также президент России Владимир Путин заявил, что у нашей страны есть средства для ответа. По его словам, Россия располагает возможностями, чтобы уничтожить тех, кто захочет нанести удар по её объектам на собственной территории.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar