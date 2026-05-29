Путин назвал законными целями ВС РФ места, откуда угрожают России

Президент России Владимир Путин заявил, что все места, откуда исходит прямая военная угроза РФ, являются законными целями. Так он ответил на вопрос о возможных запусках беспилотников по российской территории из Латвии.

«Все места, откуда происходит угроза, — прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, — являются законными целями», — сказал он.

Путин подчеркнул, что речь идёт именно о прямой военной угрозе России. Также он отметил, что называть сроки завершения СВО в условиях боевых действий невозможно.

По словам президента, раскрывать такие сроки было бы опрометчиво, и в подобных ситуациях так практически никогда не делают.

Также президент России Владимир Путин заявил, что у нашей страны есть средства для ответа. По его словам, Россия располагает возможностями, чтобы уничтожить тех, кто захочет нанести удар по её объектам на собственной территории.