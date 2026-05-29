29 мая, 16:00

Путин: Россия расследует инцидент с дроном в Румынии, если получит обломки

Обложка © Life.ru

Россия готова расследовать падение дрона в Румынии, если получит его обломки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Передайте нам [обломки и данные], и мы проведём объективное расследование, после чего дадим свою оценку произошедшему», – отметил глава государства.

Путин считает, что в Румынии, вероятно, имел место инцидент с украинским БПЛА

Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.

Наталья Демьянова
