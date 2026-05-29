Путин: Россия расследует инцидент с дроном в Румынии, если получит обломки

Россия готова расследовать падение дрона в Румынии, если получит его обломки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Передайте нам [обломки и данные], и мы проведём объективное расследование, после чего дадим свою оценку произошедшему», – отметил глава государства.