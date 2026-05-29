Путин назвал строительство АЭС в Казахстане выгодным для обеих стран

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой АЭС в Казахстане выгодно и Москве, и Астане. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане.

По словам российского лидера, финансирование проекта не является безвозмездной помощью: Россия предоставляет средства в кредит, которые затем вернутся в российскую казну с процентами. Путин также отметил, что такой механизм финансирования соответствует стандартной международной практике при реализации подобных крупных проектов.

Напомним, первую атомную электростанцию Казахстана планируют запустить к 2035 году. Станцию «Балхаш» страна строит совместно с Росатомом. Компанию ранее выбрали лидером консорциума по строительству АЭС, а само решение о возведении станции приняли на референдуме в 2024 году. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже благодарил Владимира Путина за поддержку проекта.