Токаев поблагодарил Путина за поддержку строительства первой АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за содействие в реализации проекта строительства первой атомной электростанции «Балхаш». Токаев подчеркнул стратегическую важность этого проекта, отметив, что его значимость очевидна.

«Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский лидер.

Напомним, что Росатом был выбран в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, а решение о возведении станции было принято на референдуме в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан планируют подписать совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Соглашение носит необычный, но значимый и практический характер.