28 мая, 08:05

Токаев назвал важным документ о семи принципах дружбы народов РФ и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности совместного документа о семи основах дружбы и добрососедства между Казахстаном и РФ. Заявление прозвучало на переговорах в расширенном составе в Астане с участием российского лидера Владимира Путина.

Токаев отметил, что документ, который планируется принять в ходе визита, имеет особое значение для двусторонних отношений.

«Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — сказал он.

Президент Казахстана добавил, что взаимодействие Москвы и Астаны продолжается даже в условиях сложной международной обстановки. Стороны подчеркивают приверженность укреплению партнерства и добрососедских связей.

Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан планируют подписать совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Соглашение носит необычный, но значимый и практический характер.

Милена Скрипальщикова
