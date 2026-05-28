Токаев назвал важным документ о семи принципах дружбы народов РФ и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности совместного документа о семи основах дружбы и добрососедства между Казахстаном и РФ. Заявление прозвучало на переговорах в расширенном составе в Астане с участием российского лидера Владимира Путина.

Токаев отметил, что документ, который планируется принять в ходе визита, имеет особое значение для двусторонних отношений.

«Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — сказал он.

Президент Казахстана добавил, что взаимодействие Москвы и Астаны продолжается даже в условиях сложной международной обстановки. Стороны подчеркивают приверженность укреплению партнерства и добрососедских связей.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан планируют подписать совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Соглашение носит необычный, но значимый и практический характер.