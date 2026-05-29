29 мая, 17:03

Путин включил Россию в мировую тройку по созданию суверенного ИИ

Обложка © Life.ru

Россия входит в число всего трёх государств на планете, которые разрабатывают и внедряют суверенный искусственный интеллект. Такой тезис озвучил президент РФ Владимир Путин, добавив, что вопрос сохранения независимости в высокотехнологичной сфере имеет первостепенное значение.Россия одна из стран, которые могут создать суверенный ИИ, заявил Путин

«И в промышленности, и в науке, в образовании применяются эти инструменты, и здесь очень важно сохранение суверенитета. Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал даже, одна из трёх, которые имеют шансы и развивают свой суверенный искусственный интеллект. Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы», — сказал он.

По словам российского лидера, часть компаний делает выбор в пользу использования уже существующей базы, на фундаменте которой возводится всё остальное. В качестве контрастного примера он привёл Сбербанк, где изначально пошли по пути создания собственных наработок. Путин подчеркнул, что такой подход, хотя и требует огромных инвестиций, в конечном счёте даёт суверенитет, на котором держится всё — от оборонной и финансовой сфер до безопасности и государственного управления. Именно этим путём, констатировал он, идёт и Россия, оставаясь одним из немногих мировых исключений.

Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Евразийского экономического форума Владимир Путин сообщил, что Россия обладает определёнными конкурентными преимуществами в области искусственного интеллекта. Российский лидер подчеркнул, что технологии ИИ относятся к стратегическим и уже становятся ключевым фактором глобальной конкурентоспособности и экономического прогресса.

Вероника Бакумченко
