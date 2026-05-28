28 мая, 15:39

Путин назвал преимущества России в развитии искусственного интеллекта

Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта. По словам президента, ИИ относится к стратегическим технологиям, которые становятся важным фактором глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса.

Путин отметил, что за лидерство в этой сфере уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций.

«И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определённые конкурентные преимущества», — сказал российский лидер.

Среди таких преимуществ он назвал понимание важности этих технологий, фундаментальную научную базу и осознание не только возможностей, но и рисков внедрения ИИ.

Отдельно Путин выделил кадровый потенциал. По его словам, в России активно развивается образование в этой сфере, а академическая наука готова к решению задач такого уровня.

«То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами», — подчеркнул президент.

Ещё одним преимуществом Путин назвал энергетику. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, и у России в этом направлении также есть сильные позиции.

Евразийский экономический форум проходит в Казахстане на фоне государственного визита Путина в Астану. Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием лидеров стран ЕАЭС, где обсуждаются экономическое сотрудничество, технологическое развитие, интеграция и новые направления взаимодействия внутри союза.

Марина Фещенко
