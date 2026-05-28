Путин назвал преимущества России в развитии искусственного интеллекта
Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта. По словам президента, ИИ относится к стратегическим технологиям, которые становятся важным фактором глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса.
Путин отметил, что за лидерство в этой сфере уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций.
«И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определённые конкурентные преимущества», — сказал российский лидер.
Среди таких преимуществ он назвал понимание важности этих технологий, фундаментальную научную базу и осознание не только возможностей, но и рисков внедрения ИИ.
Отдельно Путин выделил кадровый потенциал. По его словам, в России активно развивается образование в этой сфере, а академическая наука готова к решению задач такого уровня.
«То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами», — подчеркнул президент.
Ещё одним преимуществом Путин назвал энергетику. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, и у России в этом направлении также есть сильные позиции.
Евразийский экономический форум проходит в Казахстане на фоне государственного визита Путина в Астану. Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием лидеров стран ЕАЭС, где обсуждаются экономическое сотрудничество, технологическое развитие, интеграция и новые направления взаимодействия внутри союза.
