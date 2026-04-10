Путин поручил создать национальный план внедрения ИИ

Владимир Путин дал поручение правительству совместно с регионами разработать национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом президент РФ заявил на профильном совещании.

Основной акцент сделали на практическом применении передовых цифровых решений. К 2030 году подобные продукты обязаны использовать во всех ключевых областях.

В перечень вошли производство, логистика, энергетика, а также система управления и образование. Президент подчеркнул, что необходимо учесть задачи отраслей и потребности субъектов федерации.

Документ призван объединить усилия федерального центра и региональных властей. Это позволит избежать разрозненного подхода при цифровой трансформации страны.

Также Путин попросил комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта рассмотреть программу по ускоренному внедрению ИИ в РФ. В первую очередь речь идёт о масштабной интеграции нейросетей в ведущие отрасли экономики и социальную сферу.