Путин: Россия будет двигаться вперёд только с развитием своих языковых моделей

Опора на собственные языковые модели — это вопрос суверенитета страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта и технологий.

Президент назвал эти технологии базовыми для всех сфер жизни. По его словам, без отечественных разработок невозможно гарантировать безопасность и обороноспособность государства.

«И только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперед… оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли», — подчеркнул лидер.

Путин добавил, что Россия входит в число немногих держав, обладающих уникальными компетенциями в этой области. Развитие своих ИИ-решений позволит стране не отставать от мирового прогресса.

В ходе своей речи Путин также указал, что существование РФ зависит от следования глобальным изменениям.