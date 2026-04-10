10 апреля, 19:42

Путин: Россия будет двигаться вперёд только с развитием своих языковых моделей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Опора на собственные языковые модели — это вопрос суверенитета страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта и технологий.

Президент назвал эти технологии базовыми для всех сфер жизни. По его словам, без отечественных разработок невозможно гарантировать безопасность и обороноспособность государства.

«И только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперед… оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли», — подчеркнул лидер.

Путин добавил, что Россия входит в число немногих держав, обладающих уникальными компетенциями в этой области. Развитие своих ИИ-решений позволит стране не отставать от мирового прогресса.

Путин: ИИ и цифровые платформы формируют новый облик жизни всей страны

В ходе своей речи Путин также указал, что существование РФ зависит от следования глобальным изменениям.

Актуальные материалы о развитии технологий, медицины и инженерии — в разделе «Наука» на Life.ru.

Никита Никонов
