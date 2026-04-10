10 апреля, 19:27

Путин: ИИ и цифровые платформы формируют новый облик жизни всей страны

Обложка © Life.ru

Искусственный интеллект вместе с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны и всей жизни страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ИИ и технологий в Кремле вечером 10 апреля.

«Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности. Ну и вообще всей жизни страны», — сказал лидер РФ.

Глава государства указал, что суверенитет и само существование государства зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. Путин также призвал добиваться повсеместного применения ИИ.

Напомним, ранее в Кремле назвали это совещание важным и отметили, что тема ИИ сейчас находится в повестке как частных компаний, так и властей.

Никита Никонов
