Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 10:04

Путин соберёт отдельное совещание по ИИ: тему назвали одной из ключевых

Обложка © Life.ru

Владимир Путин 10 апреля проведёт совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча пройдёт во второй половине дня. Он назвал её важным совещанием и отметил, что тема ИИ сейчас находится в повестке и президента, и правительства, и частных компаний.

Судя по последним заявлениям Кремля, направление остаётся одним из приоритетных. Ещё в январе Путин говорил, что России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта, включая национальные фундаментальные языковые модели. Позже, в конце февраля, президент подписал указ о создании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Её задача — координировать работу в этой сфере.

BannerImage
Марина Фещенко
