Spectator: Решение Путина по «Адмиралу Григоровичу» вызвало переполох в Лондоне
Отправка Владимиром Путиным ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в пролив Ла-Манш стала наглядной демонстрацией того, что угрозы британского премьера Кира Стармера ничего не значат. Такое мнение выразили авторы издания Spectator.
«Угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами», — говорится в публикации.
Наблюдатели отметили, что Лондон даже не решился отправить на перехват полноценный боевой корабль.
В ответ на движение российского судна британцы выделили лишь слабо вооружённое вспомогательное судно RFA Tideforce. Оно могло только сопровождать фрегат, но не оказывать какого-либо реального противодействия.
Напомним, что премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Москва в ответ пригрозила последствиями. В итоге фрегат РФ «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера, несмотря на риск захвата. Британский корабль следил, но не вмешался.
