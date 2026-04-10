Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 09:43

Spectator: Решение Путина по «Адмиралу Григоровичу» вызвало переполох в Лондоне

Обложка © Life.ru

Отправка Владимиром Путиным ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в пролив Ла-Манш стала наглядной демонстрацией того, что угрозы британского премьера Кира Стармера ничего не значат. Такое мнение выразили авторы издания Spectator.

«Угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами», — говорится в публикации.

Наблюдатели отметили, что Лондон даже не решился отправить на перехват полноценный боевой корабль.

В ответ на движение российского судна британцы выделили лишь слабо вооружённое вспомогательное судно RFA Tideforce. Оно могло только сопровождать фрегат, но не оказывать какого-либо реального противодействия.

«Мне надоело»: Стармер подгорел из-за Путина и Трампа

Напомним, что премьер Британии Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в водах королевства. Москва в ответ пригрозила последствиями. В итоге фрегат РФ «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера, несмотря на риск захвата. Британский корабль следил, но не вмешался.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Великобритания
  • Путин
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar