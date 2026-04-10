Отправка Владимиром Путиным ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в пролив Ла-Манш стала наглядной демонстрацией того, что угрозы британского премьера Кира Стармера ничего не значат. Такое мнение выразили авторы издания Spectator.

«Угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами», — говорится в публикации.

Наблюдатели отметили, что Лондон даже не решился отправить на перехват полноценный боевой корабль.

В ответ на движение российского судна британцы выделили лишь слабо вооружённое вспомогательное судно RFA Tideforce. Оно могло только сопровождать фрегат, но не оказывать какого-либо реального противодействия.