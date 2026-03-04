Путин поручил активнее внедрять ИИ в учебный процесс, но сбалансированно

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного внедрения передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, но с осторожным и сбалансированным подходом. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции.

«В целом, предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта, но действовать при этом — мы много раз тоже уже об этом говорили — нужно очень аккуратно и сбалансированно», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что нельзя допускать искажения и упрощения образовательного процесса, а также замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями.

Кроме того, президент заявил, что программы среднего и высшего образования необходимо адаптировать под запросы российской экономики. Путин пояснил, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнеса, а также высокую динамику рынка труда. Это необходимо, чтобы люди могли в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки.