Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 14:35

Путин поручил активнее внедрять ИИ в учебный процесс, но сбалансированно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного внедрения передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, но с осторожным и сбалансированным подходом. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции.

«В целом, предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта, но действовать при этом — мы много раз тоже уже об этом говорили — нужно очень аккуратно и сбалансированно», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что нельзя допускать искажения и упрощения образовательного процесса, а также замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями.

Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики
Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики

Кроме того, президент заявил, что программы среднего и высшего образования необходимо адаптировать под запросы российской экономики. Путин пояснил, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнеса, а также высокую динамику рынка труда. Это необходимо, чтобы люди могли в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar