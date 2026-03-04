Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики

Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнесов, а также высокую динамику рынка труда. По его словам, это необходимо, чтобы дать людям возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки.

В ходе состоявшегося сегодня расширенного заседания коллегии МВД Владимир Путин призвал активнее возмещать ущерб жертвам мошенников. По словам главы государства, для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой яме, это крайне чувствительный и острый вопрос.