Регион
4 марта, 14:10

Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнесов, а также высокую динамику рынка труда. По его словам, это необходимо, чтобы дать людям возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки.

В ходе состоявшегося сегодня расширенного заседания коллегии МВД Владимир Путин призвал активнее возмещать ущерб жертвам мошенников. По словам главы государства, для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой яме, это крайне чувствительный и острый вопрос.

Юрий Лысенко
