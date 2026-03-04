Путин провёл совещание с правительством по обновлению общественного транспорта

Глава государства Владимр Путин провёл рабочую встречу с членами кабинета министров. Основной темой стало обновление парка общественного транспорта в субъектах Федерации. Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании также планировалось обсудить оперативные и текущие острые вопросы.

С докладами выступили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов. Кроме того, в ходе мероприятия Владимир Путин принял участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по видеоконференцсвязи.

Ранее сообщалось, что грядущая рабочая неделя президента России ожидается насыщенной: Владимир Путин проведёт ежегодное заседание коллегии МВД, встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также проведёт совещание с членами правительства и продолжит работу с регионами.