Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 14:05

Путин провёл совещание с правительством по обновлению общественного транспорта

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимр Путин провёл рабочую встречу с членами кабинета министров. Основной темой стало обновление парка общественного транспорта в субъектах Федерации. Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании также планировалось обсудить оперативные и текущие острые вопросы.

С докладами выступили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов. Кроме того, в ходе мероприятия Владимир Путин принял участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по видеоконференцсвязи.

Путин назвал достаточно серьёзным вопрос с дорогами в Ярославской области
Ранее сообщалось, что грядущая рабочая неделя президента России ожидается насыщенной: Владимир Путин проведёт ежегодное заседание коллегии МВД, встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также проведёт совещание с членами правительства и продолжит работу с регионами.

BannerImage
Анастасия Никонорова
