Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 19:35

Путин: Существование РФ зависит от следования глобальным изменениям

Президент РФ Владимир Путин выступил на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта. Глава государства заявил, что суверенитет и само существование России в недалёком будущем зависят от способности соответствовать глобальным изменениям.

Лидер РФ подчеркнул: отставание в этом вопросе станет критическим. «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалёком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», — сказал он

В ходе своего выступления Путин также заявил, что ИИ вместе с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны и всей жизни страны.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar