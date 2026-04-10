Путин: Существование РФ зависит от следования глобальным изменениям

Президент РФ Владимир Путин выступил на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта. Глава государства заявил, что суверенитет и само существование России в недалёком будущем зависят от способности соответствовать глобальным изменениям.

Лидер РФ подчеркнул: отставание в этом вопросе станет критическим. «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалёком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», — сказал он

В ходе своего выступления Путин также заявил, что ИИ вместе с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны и всей жизни страны.