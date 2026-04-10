Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 19:55

Путин призвал профильную комиссию рассмотреть программу ускоренного внедрения ИИ

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин попросил комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта рассмотреть программу по ускоренному внедрению ИИ в РФ. Выступая на профильном совещании, глава государства подчеркнул, что работу необходимо провести в текущем году. Особое внимание он предложил уделить нескольким ключевым направлениям.

В первую очередь речь идёт о масштабной интеграции ИИ в ведущие отрасли экономики и социальную сферу. Также нововведения затронут систему государственного управления.

По словам Путина, комиссии предстоит рассмотреть комплексные решения для реализации этих задач. Ожидается, что принятая программа позволит существенно ускорить цифровую трансформацию страны.

Путин: Существование РФ зависит от следования глобальным изменениям

В ходе своего выступления Путин также заявил, что Россия будет двигаться вперёд только с развитием своих языковых моделей. Без отечественных разработок невозможно гарантировать безопасность и обороноспособность государства, указал президент.

Актуальные материалы о развитии технологий, медицины и инженерии — в разделе «Наука» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar