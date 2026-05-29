Путин заверил, что связи РФ и Армении не пострадают от выбора Еревана

Ни одно решение Еревана не способно разрушить связи между Россией и Арменией. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с премьером Николом Пашиняном лично. Он прямо заявил, что бремя принятия решений сейчас лежит на действующем руководстве республики. Каким бы ни оказался их выбор, он не затронет ни вековые гуманитарные, ни прочные политические связи двух стран.

«Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решений. Как вы скажете, так и будет. И какие бы решения ни были, это не испортит наши гуманитарные связи, это не испортит наши политические связи», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин предостерёг, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза Москве придётся практически полностью свернуть интеграционное экономическое взаимодействие с Ереваном. Президент подчеркнул, что речь идёт не о точечных ограничениях. По большому счёту России придётся остановить всю совместную работу в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов внутри союза.