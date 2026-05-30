Канцлер под ударом своих: в партии Мерца заговорили о передаче власти более молодому политику

В Германии усилились разговоры о возможной замене 70-летнего канцлера Фридриха Мерца на более молодого однопартийца — премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста. Об этом пишет FT.

Поводом для новой волны публикаций стал визит Вюста в Польшу. Сам он не заявлял о претензиях на пост главы правительства и позже подчеркнул, что канцлер имеет «его полную поддержку».

На фоне этих обсуждений рейтинг ХДС снизился примерно до 23%, тогда как поддержка правой партии «Альтернативы для Германии» выросла до 28%. Недовольство избирателей связывают с высокими ценами на энергоносители и спорами внутри правящей коалиции по социальным реформам.

В партии Мерца такие разговоры назвали «абсурдными» и «опасными». Сам канцлер заявил, что «лично полон решимости» оживить крупнейшую экономику Европы, и пообещал представить крупный пакет мер до лета.

При этом собеседники газеты и политические аналитики считают смену главы кабмина в середине срока маловероятной. Для такого сценария потребовался бы конструктивный вотум недоверия в бундестаге и согласие большинства на нового руководителя правительства.

Вюсту 50 лет. Пост премьера земли Северный Рейн-Вестфалия он занимает с 2021 года.

Ранее Фридрих Мерц оказался под шквальным огнём критики из-за слов о том, что к 2029 году страну должны покинуть до 80% беженцев из Сирии. Позже канцлер смягчил риторику, уточнив, что речь идёт прежде всего о тех переселенцах, которые не вписались в местное общество и остаются без работы.