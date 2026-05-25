Дмитриев считает, что Мерц сможет добиться успеха, если последует его советам

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если продолжит следовать его политическим рекомендациям на фоне обсуждений в Германии увеличения выплат сирийским беженцам за выезд из страны. Об этом он написал в соцсети X.

«Выплачивая каждому сирийскому беженцу 8 тысяч евро за отъезд, Мерц следует моему ноябрьскому совету по ремиграции. Выплата 10 тысяч евро на каждого беженца за ремиграцию составляет лишь половину годовых расходов ЕС и Великобритании на иммиграционные программы. Мерц может добиться успеха, если последует остальным моим советам по вопросам энергетики и мира», — считает Дмитриев.

Напомним, Фридрих Мерц оказался под шквальным огнём критики из-за слов о том, что к 2029 году страну должны покинуть до 80% беженцев из Сирии. Позже канцлер смягчил риторику, уточнив, что речь идёт прежде всего о тех переселенцах, которые не вписались в местное общество и остаются без работы. Ранее депортация сирийцев застопорилась, так как у них нет заменяющих паспорта документов. К концу марта в стране оставались около 11,1 тысячи сирийцев, обязанных покинуть территорию.