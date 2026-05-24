Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц может получить новую должность после ухода из правительства — ему предложили возглавить Северо-Южную комиссию, которая будет заниматься вопросами сотрудничества с государствами Глобального Юга. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Идея комиссии прописана в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ. Предполагается, что новый орган займётся вопросами сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, а также подготовит предложения по экономическим и политическим отношениям с государствами Африки, Азии и Латинской Америки.

Кандидатура Шольца уже согласована в основных чертах, хотя отдельные детали ещё обсуждаются. Речь идёт, в частности, о составе комиссии, её полномочиях и кандидатуре заместителя председателя. Ожидается, что в группу войдут около 20 человек — представители как стран Глобального Юга, так и Европы. Официально представить комиссию и её участников могут в конце июня на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге.

Как отмечает газета, проект отсылает к Северо-Южной комиссии бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, созданной в конце 1970-х годов. Тогда эксперты занимались проблемами мирового неравенства, бедности и отношений между индустриальными и развивающимися государствами.

Ранее Олаф Шольц призывал Киев к переговорам с позиции слабости, по сути — к капитуляции. При этом, он, как утверждалось, крайне неохотно обсуждал тему военной помощи. Окружение бывшего канцлера эту информацию отрицает. Авторы книги «Подрыв» немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле утверждают, что западные «ястребы» на самом деле гораздо раньше были готовы сдать Киев, чем демонстрировали это публично.