Макрон и Шольц в начале СВО призывали Зеленского к капитуляции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Западные лидеры не верили в успех украинской армии в первые дни специальной военной операции. Согласно отрывкам из новой книги «Подрыв» немецких журналистов Оливера Шрёма и Ульриха Тиле, президент Франции и ушедший канцлер ФРГ призывали Киев к переговорам с позиции слабости, по сути — к капитуляции. Об этом передают РИА «Новости».
Владимир Зеленский, ссылаясь на книгу, жаловался тогдашнему польскому премьеру Матеушу Моравецкому: «Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?». Речь шла о звонках из Парижа и Берлина.
При этом Шольц, судя по изданию, крайне неохотно обсуждал тему военной помощи. На просьбу Моравецкого сосредоточиться на поставках оружия немец отвечал лишь одним вопросом: «Сколько дней украинцы смогут продержаться?». Окружение бывшего канцлера эту информацию отрицает.
Авторы книги, однако, настаивают на правдивости данных, полученных от высокопоставленных источников, включая лидеров других государств. По их сведениям, западные «ястребы» на самом деле гораздо раньше были готовы сдать Киев, чем демонстрировали это публично. Макрон и Шольц, по описанию авторов, заметно нервничали, когда речь заходила об ускорении поставок тяжёлых вооружений.
Ранее Life.ru писал, что Макрона призвали заняться собой, а не выставлять Европу жертвой. Ему посоветовали сменить своё самоубийственное высокомерие на самоанализ, с условием, что президента Франции «ненавидят все великие державы». Поводом для такого комментария стало заявление Эмманюэля Макрона о том, что американский, российский и китайский лидеры — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпинь — являются противниками Европы.
