Депортация сирийцев из Германии застопорилась из-за бумажной волокиты

Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, включая осуждённых преступников, из-за отсутствия у них заменяющих паспорта документов. О проблеме сообщила газета Welt со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

После 2011 года ФРГ заморозила все высылки в Сирию. Новое правительство пообещало начать депортации с опасных лиц, и первые четверо были выдворены на рубеже 2025–2026 годов. Однако с конца января полиция перестала выдавать земли нужные бумаги, без которых нельзя вернуть человека без действующего удостоверения личности, и процесс встал с двадцать первого января.

К концу марта в стране оставались около 11,1 тысячи сирийцев, обязанных покинуть территорию. Глава МВД Гессена Роман Позек призвал Берлин к прямым переговорам с Дамаском и уточнил, что только на его территории высылки ждут 533 человека. Издание также ссылается на закрытый отчёт, согласно которому после возобновления авиасообщения с Сирией в 2025 году зафиксированы случаи нелегальной переправки мигрантов рейсами Dan Air и Air Mediterranean.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой внутри собственной коалиции после заявления о необходимости депортировать до 80% сирийских беженцев к 2029 году. Социал-демократы, входящие в правящий альянс, назвали такую инициативу невыполнимой и не имеющей законных оснований. Они также выразили общее недовольство ужесточением миграционной линии кабмина. Позднее Мерц был вынужден смягчить свои формулировки, пояснив, что мера должна коснуться прежде всего неинтегрированных и безработных переселенцев.