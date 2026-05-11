В Гамбурге задержали 17-летнего сирийца за подготовку теракта

В Германии стражи порядка взяли под стражу семнадцатилетнего выходца из Сирии. Юношу подозревают в том, что он планировал совершить теракт в центральной части Гамбурга. Об этом сообщает газета Bild.

Согласно информации немецкого издания, фигурант сейчас содержится под арестом. Ему вменяют подготовку взрыва либо поджога в одном из торговых центров Гамбурга. Не исключено, что целями злоумышленника также могли стать отделение полиции или бар, причём орудием предполагалось сделать нож. Как установило следствие, подросток заранее закупил удобрения, средство для разжигания огня, нож и маску-балаклаву.

Bild также уточняет, что сирийца задержали ещё 7 мая бойцы гамбургского спецназа. При обыске в его жилище все перечисленные предметы были обнаружены и конфискованы. Ордер на арест подозреваемого по статьям о подготовке террористического акта и финансировании терроризма выписан на основании запроса Генпрокуратуры.

По предварительной версии властей, несовершеннолетний преступник находился под воздействием пропаганды террористической группировки «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена на территории России. К расследованию подключились Федеральная разведывательная служба ФРГ, Федеральное ведомство по охране конституции, а также Федеральное ведомство уголовной полиции Гамбурга.

Ранее в рамках другого производства, связанного с подозрениями в нарушении закона об объединениях, Генпрокуратура уже ходатайствовала о проведении подростку психиатрической экспертизы.

