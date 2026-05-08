В Екатеринбурге арестовали подростка за попытку поджога трансформатора

В Екатеринбурге суд арестовал 17-летнего подростка. Его обвиняют в попытке совершить диверсию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Постановление пока не вступило в законную силу. У сторон есть трое суток, чтобы его обжаловать.

По версии следствия, в апреле 2026 года парень попытался поджечь трансформатор на одной из городских электроподстанций. Дело завели по статье о покушении на диверсию. Суд отправил обвиняемого в СИЗО — до 6 июля 2026 года.

Ранее в России арестовали четырёх подростков. Их обвиняют в совершении и подготовке терактов и диверсий за небольшие деньги. Речь идёт о делах, которые завели в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае.