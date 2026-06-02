Импорт СПГ в Европу рухнул до минимума за 8 месяцев из-за борьбы с Азией за газ

Страны Европейского союза в мае заметно сократили закупки сжиженного природного газа. Объём поставок оказался самым низким за последние восемь месяцев, что эксперты связывают с усилением конкуренции за сырьё на мировом рынке.

Согласно расчётам на основе данных Gas Infrastructure Europe, в мае через европейские терминалы в газотранспортную систему ЕС поступило около 11,65 миллиарда кубометров СПГ. Это на 8% меньше апрельского показателя и почти на 10% ниже уровня мая прошлого года.

Одной из причин снижения называют возросший спрос в Азии. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке страны региона активнее закупают свободные объёмы газа, что усиливает давление на европейский рынок и повышает конкуренцию между импортёрами.

При этом в целом с начала года ситуация для Европы остаётся относительно стабильной. За первые пять месяцев 2026 года объём поступившего СПГ достиг примерно 62,5 миллиарда кубометров, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на майское снижение, именно сжиженный природный газ остаётся главным источником газоснабжения Евросоюза. Его доля в общей структуре поставок достигает 39%. Второе место занимает газ из Северного моря, прежде всего норвежский, с долей около 31%.

На подземные газовые хранилища приходится более 14% поставок, а газ из Северной Африки обеспечивает ещё свыше 8% потребностей европейского рынка. Поставки с восточного направления, включая российский газ и связанные с Украиной маршруты, занимают около 5% европейского газового баланса. Доля азербайджанского газа составляет 2,8%.

Сложившаяся ситуация показывает, что Европа по-прежнему остаётся сильно зависимой от мирового рынка СПГ, где объёмы поставок и цены всё больше определяются конкуренцией между крупнейшими потребителями газа.

Из-за топливного кризиса Великобритания выдала генеральную лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые произведены в третьих странах из российской сырой нефти. Исключения вступают в силу с 20 мая.