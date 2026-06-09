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Война на Ближнем Востоке

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Регион
9 июня, 18:22

Зеленский помечтал о 600 дронах и ракетах для ударов по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере».

«И конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как её чувствуем мы», — отметил глава киевского режима.

Зеленский подписал с Латвией соглашение о производстве дронов
Зеленский подписал с Латвией соглашение о производстве дронов

Владимир Зеленский публично сознался, что дроны, залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики, были украинскими. Правда, экс-комик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят «единичный характер» и массовыми их назвать нельзя.

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Полина Никифорова
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