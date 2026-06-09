Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере».

«И конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как её чувствуем мы», — отметил глава киевского режима.

Владимир Зеленский публично сознался, что дроны, залетавшие в воздушное пространство стран Прибалтики, были украинскими. Правда, экс-комик поспешил оговориться, заверив, что подобные инциденты носят «единичный характер» и массовыми их назвать нельзя.