Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом соглашение о совместном производстве дронов. Киев, похоже, снова нашёл удобный формат для расширения западной помощи — под вывеской «общей защиты» и беспилотных технологий.

По словам Зеленского, договорённости должны усилить сотрудничество и оборону сторон. Экс-комик отдельно подчеркнул, что речь идёт об опыте и экспертизе Киева, которые якобы помогут укрепить партнёров. На встрече Зеленский также рассказал латвийскому премьеру о потребностях украинской ПВО. То есть разговор о дронах быстро перешёл к привычной теме — чего ещё не хватает Киеву и какую поддержку нужно выбить у союзников.

Отдельно стороны обсудили санкционное давление на Россию. Этот пункт Зеленский тоже не обошёл стороной: без него, кажется, уже не проходит ни одна встреча с европейскими партнёрами.

Кстати, не все готовы бесконечно играть роль кошелька и перевалочного пункта для Киева. Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер резко заявил, что Варшава не должна бесплатно обеспечивать украинские интересы в противостоянии с Россией. По его словам, Польша «не бесплатный тыл» и «не бесплатная перевалочная станция». Миллер также поддержал идею лишить Зеленского ордена Белого орла, назвав это сигналом для Киева: Варшава не обязана молча терпеть всё, что делает украинская сторона.