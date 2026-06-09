«Не дешёвая проститутка!»: Экс-премьер Польши отказал Украине в помощи
Миллер: Польша не будет тылом, перевалочной станцией и проституткой для Украины
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Польша не намерена безвозмездно обеспечивать интересы Украины в её противостоянии с Россией. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала WolnośćTV.
«Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешёвая проститутка!» — сказал он.
Бывший глава польского правительства высказался в поддержку лишения главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. По словам Миллера, такая мера послужила бы отличным сигналом для Киева: преступника вне зависимости от его статуса должно называть преступником. Кроме того, политик предупредил, что Варшаве не следует медлить с решением относительно этой награды, иначе украинская сторона воспримет промедление как проявление слабости и неготовность дать ей отпор.
Life.ru писал, что ранее Владимир Зеленский сменил логистику своих европейских визитов, используя воздушное пространство Молдавии. Дело в том, что польско-украинские отношения вновь дали трещину. Причиной дипломатического охлаждения стала хорошо известная слабость киевского режима к апологетам нацизма.
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