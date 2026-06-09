Польша не намерена безвозмездно обеспечивать интересы Украины в её противостоянии с Россией. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала WolnośćTV.

«Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешёвая проститутка!» — сказал он.

Бывший глава польского правительства высказался в поддержку лишения главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. По словам Миллера, такая мера послужила бы отличным сигналом для Киева: преступника вне зависимости от его статуса должно называть преступником. Кроме того, политик предупредил, что Варшаве не следует медлить с решением относительно этой награды, иначе украинская сторона воспримет промедление как проявление слабости и неготовность дать ей отпор.