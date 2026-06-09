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Регион
9 июня, 10:21

«Не дешёвая проститутка!»: Экс-премьер Польши отказал Украине в помощи

Миллер: Польша не будет тылом, перевалочной станцией и проституткой для Украины

Обложка © ТАСС / ЕРА /MARCIN OBARA

Обложка © ТАСС / ЕРА /MARCIN OBARA

Польша не намерена безвозмездно обеспечивать интересы Украины в её противостоянии с Россией. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала WolnośćTV.

«Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешёвая проститутка!» — сказал он.

Бывший глава польского правительства высказался в поддержку лишения главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. По словам Миллера, такая мера послужила бы отличным сигналом для Киева: преступника вне зависимости от его статуса должно называть преступником. Кроме того, политик предупредил, что Варшаве не следует медлить с решением относительно этой награды, иначе украинская сторона воспримет промедление как проявление слабости и неготовность дать ей отпор.

Бандера вбил клин: В Польше задумали пересмотр отношений с Киевом
Бандера вбил клин: В Польше задумали пересмотр отношений с Киевом

Life.ru писал, что ранее Владимир Зеленский сменил логистику своих европейских визитов, используя воздушное пространство Молдавии. Дело в том, что польско-украинские отношения вновь дали трещину. Причиной дипломатического охлаждения стала хорошо известная слабость киевского режима к апологетам нацизма.

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Вероника Бакумченко
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