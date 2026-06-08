Бандера вбил клин: В Польше задумали пересмотр отношений с Киевом
WP: В Польше призвали власти пересмотреть подход к диалогу с Украиной
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Польше на фоне нарастающих противоречий с Украиной может потребоваться пересмотр подхода к отношениям с Киевом. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на экспертов.
Публицист Збигнев Парафянович заявил, что Варшава и Киев так и не смогли качественно сблизиться, имея общего врага в лице России.
По его словам, Польше давно пора понять, что никакого особого взаимопонимания с Незалежной у неё не будет. Политику в отношении «неуступчивого соседа» следует выстраивать на основе собственных практических интересов, готовясь к непростому периоду, подчеркнул Парафянович.
Похожую позицию высказал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, указавший на сохраняющиеся исторические разногласия. Дипломат предупредил о росте раздражения в польском обществе из-за украинских мигрантов и решений Киева. По его словам, общественная дискуссия приближается к опасной черте.
«В какой-то момент мы дойдём до определённой границы, за которой обстановка уже станет неприятной», — заключил Магеровский.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский теперь летает в европейские страны через Молдавию, поскольку отношения Киева и Варшавы вновь испортила особенная любовь украинских властей к сторонникам Гитлера. Напомним, что одному из подразделений Сил специальных операций в стране присвоили имя «героев УПА*». Варшава хорошо помнит, как те самые «герои» резали поляков в 1940-е годы, поэтому такие шаги воспринимаются там как «плевок в лицо» народу.
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