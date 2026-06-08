Бандера вбил клин: В Польше задумали пересмотр отношений с Киевом

Польше на фоне нарастающих противоречий с Украиной может потребоваться пересмотр подхода к отношениям с Киевом. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на экспертов.

Публицист Збигнев Парафянович заявил, что Варшава и Киев так и не смогли качественно сблизиться, имея общего врага в лице России.

По его словам, Польше давно пора понять, что никакого особого взаимопонимания с Незалежной у неё не будет. Политику в отношении «неуступчивого соседа» следует выстраивать на основе собственных практических интересов, готовясь к непростому периоду, подчеркнул Парафянович.

Похожую позицию высказал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, указавший на сохраняющиеся исторические разногласия. Дипломат предупредил о росте раздражения в польском обществе из-за украинских мигрантов и решений Киева. По его словам, общественная дискуссия приближается к опасной черте.

«В какой-то момент мы дойдём до определённой границы, за которой обстановка уже станет неприятной», — заключил Магеровский.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.