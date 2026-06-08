Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* смог предотвратить самый плохой сценарий в отношениях с Польшей. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники. Скандал разгорелся между Киевом и Варшавой разгорелся из-за того, что одному из подразделений ВСУ присвоили имя «героев УПА**».

«В результате работы руководителя Офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно с учётом наших национальных интересов и с уважением к партнёрам», — заявил собеседник издания.

Ранее премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд Буданова* в Варшаву провокацией со стороны Киева. Политик отметил, что глава офиса Владимира Зеленского придерживается жёсткой пробандеровской позиции.

Ранее Зеленский посетил церемонию перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН**, прошедшую в Киевской области. Вскоре после этого главарь киевского режима присвоил центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное звание «имени героев УПА»**.

Курс на героизацию ОУН-УПА** спровоцировал резкое недовольство в Польше, где эти структуры считают карателями, виновными в уничтожении десятков тысяч поляков на Волыни. Сообщалось, что польский лидер Кароль Навроцкий намерен поставить вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей награды государства. По словам экс-премьера Миллера, этот шаг со стороны киевского главаря является «плевком в лицо» польского народа, а бывший президент Влодзимеж Скалик расценил случившееся как скандал, не имеющий аналогов.

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