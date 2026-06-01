1 июня, 06:51

Президент Румынии Дан «‎разрешил» России бить по Украине, не задевая его страну

Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

России следует скорректировать тактику ударов по Украине, чтобы не допустить ущерба для румынской территории и граждан. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, слова которого приводит «Би-би-си».

По словам Дана, за последние два года в Румынии зафиксировали около 20–30 инцидентов с беспилотниками. Сначала речь шла о дронах без взрывчатки, однако позднее появился аппарат, который, как отметил политик, не сдетонировал, хотя и имел боевой заряд.

«Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», — сказал румынский политик.

Ранее в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Западные страны обвинили в случившемся Россию. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, скорее всего, был связан с украинским беспилотником.

Владимир Озеров
